Bayrampaşa’da gasp dehşeti

İstanbul Bayrampaşa'da 3 kapkaççı cadde üzerinde yürüyen adamı önce dövdü, sonra çantasını aldı. Kapkaççıların güpegündüz dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Aralık tarihinde Kocatepe’de metro istasyonu önünde yaşandı. Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını alarak kaçtı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetine çevredeki vatandaşların da müdahale etmediği görüldü.

Dehşet görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çantasıyla metro istasyonuna doğru yürüyen adamın arkasından 3 kişi yaklaşıyor. Adama saldırmaya başlayan zanlılar, elindeki çantayı almaya çalışıyor. Yumruklarla adamı yere düşüren saldırganlar, çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada yerden kalkan adam, saldırganların peşinden koşuyor. Ancak kendilerini bekleyen araca binen 3 zanlı, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaşananlar sırasında çevredekiler ise sadece olayı izlemekle yetiniyor.

Yaşananlara tanık olan bir vatandaş, “Burada adamın elinde çanta vardı. 3 kişi adamın üzerine yıkıldı. Adamın çantasını alıp gittiler. Adamı muhtemelen takip ettiler. Tornavida gibi bir şeyler vardı elinde bir hamle yaptılar o sırada çantayı alıp gittiler” dedi.

İZMİR’DE DE PİYANGO BİLETİ GASP ETTİLER

Olay, dün akşam saat 19.00 sularında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Milli Piyango bileti satıcısı, Alsancak’ta biletlerini sattıktan sonra otobüsle evinin yolunu tuttu.

Yaşlı adam otobüsten inerek evinin bulunduğu siteye ilerlerken, sitenin girişinde arkasından 30 yaşlarında erkek bir şahıs yaklaştı.

Zanlının hemen boğazını sıktığını belirten yaşlı adam, “Bir eliyle boğazımı sıktı, diğer eliyle de çapraz bağladığım çantamı koparmaya çalıştı. Sonra yere yatırdı. Boğazımı sıkması ile nefessiz kaldım ve bağıramadım. Çantamın ipini koparıp kaçtı” dedi.

“Geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim”

Olayın şokuyla hemen kalkıp polisi arayan yaşlı adam, “Çevrede güvenlik kamerası kaydı vesaire yoktu. 350 adet çeyrek bilet, 40 adet yarım ve 20 adet tam biletim vardı. Bin 500 lira civarı param da vardı ve biletlerin parası hepsi gitti. Şayet biletlerimi geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim” diye konuştu.