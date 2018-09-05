BBP Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaş sorununa değindi ve kendisinin de bu konuda mağdur olduğunu söyledi. Destici, "Emekli olmak için 3 sene bekledim" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emeklilik konusuna değinen Destici, kendisinin de emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan biri olduğunu belirterek, “Bende emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim. Emekli olmak için 3 sene bekledim emekliliği hak ettikten sonra. Dolayısı ile bunun zorluğunu biliyorum. Bu konunun mutlaka ama mutlaka emekliliği hakketmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin devletimizin bütçesini göz önünde tutarak, onuda zarar sokmadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda meclise gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız. Ama bizim oyumuz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum” şeklinde konuştu.

“KENDİ ADAYIMIZLA KATILACAĞIZ”

Türkiye'de 2019 yılı Mart ayında yerel seçimlere gidileceğini söyleyen Başkan Destici, parti olarak hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, “Bugün buraya benimle gelen genel başkan yardımcımız, il başkanımız ve çevre ilçe başkanlarımız, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz Balıkesir teşkilatlarımızla birlikte bu konuyu da gündemimize alacağız. Büyük Birlik Partisi'nin önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah BBP olarak önümüzdeki yerel seçimlere Balıkesir ve diğer illerimiz BBP tabi ki kendi adıyla ve kendi amblemi ile katılacaktır. İttifak sorusu bana dünde soruldu “yerel seçimlerde ittifak var mı diye?” Biz Cumhur İttifakını sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını devletin bekasını ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapıldığını, dolayısıyla devletin üzerinde ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette ki bu ittifakın süreceğini bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. Ama onun şekli nasıl olur, zamanı ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şuanda atılmış, konuşulmuş somut bir adım yok. Ama hem Ak Parti'dem hem MHP'den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı şeklinde bunun gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Buda Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacaktır diye düşünüyorum. Ama biz şu anada BBP olarak bütün bunları kenara bırakarak bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlerin yapılacağı her noktada kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı da birkaç ay içinde tamamlayarak ondan sonrada adaylarımızla birlikte sahaya da inmiş olacağız” dedi.

“300 MİLYONLUK TÜRK DÜNYASI”

Avrupa Birliği konusunda da görüşlerini dile getiren Başkan Destici, “Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabilirsek artık bize Avrupa Birliğinden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz üyeliği iddiası çok da gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB 80 milyonluk bir Türkiye ve arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu bir Türkiyeyi, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi lokomotif ülke konumundaki Türkiyeyi AB'ye almıyor. Çünkü aldığı anda Türkiye oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Dolayısıyla ben sadece bu sebebin bile almamaları için kendileri için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve biz kendi Türk birliğimizi mutlaka ama mutlaka kurup Türk dünyasındaki bu problemleri çözmek zorundayız” şeklinde konuştu. iİHA