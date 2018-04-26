Berat Kandili 2018 ne zaman kutlanacak? İşte Ramazandan önceki kandil tarihleri…

2018 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'ne sadece bir kaç gün kaldı! Nisan'ın son günlerinde idrak edeceğimiz mübarek Berat Kandili'nin anlamı ve önemi ne? İşte Ramazan Ayı'ndan önce kutlayacağımız Berat ve Mevlid Kandili tarihleri...

İslam dünyası için büytük önemi olan Peki Berat Kandili 2018 ne zaman kutlanacak? İşte Ramazan ayından önce gerçekleşecek Berat ve Mavlid kandillerinin tarihi ve bu mübarek güne dair ayrıntılar…

BERAT NE DEMEK?

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah’ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir. Bu yıl Ramazan’ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.