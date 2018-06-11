Binali Yıldırım’dan flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV yayınında sorulan sorulara yanıt verdi. Başbakan Yıldırım, ''İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum'' dedi.

Başbakan Yıldırım gazetecilerin, ‘Seçimden sonra ittifak dağılacak mı?’ sorusuna; “Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim’dir. Bahçeli’nin ‘Siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım’ diyerek başlattığı bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz’dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Biz bir sıkıntı yaşamadık” şeklinde cevap verdi.

TUĞRUL TÜRKEŞ’İN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Sözlerini sürdüren Yıldırım, “Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum. Şunu ifade etmiş olabilir Tuğrul bey Ülkücü taban iktidarda olmak ister belki onu ifade etmiştir. Mutlaka ittifakın ruhuna uygun bir tablo görebiliriz. İhtiyaç olan alanlarda mutlaka birlikte çalışma fırsatı var. Bence hiç olmamış şeyler üzerinde sonuç elde etmenin anlamı yok” ifadelerini kullandı.

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“BİRİNCİ TURDA BİZ BU İŞİ BİTİRİRİZ”

Meral Akşener'in ikinci tur seçimlerine kalırsa hangi partiyi seçeceğine ilişkin soruya yönelik Yıldırım, “Bizi ilgilendiren bir konu değil, biz birinci turda işi bitiririz. HDP barajı geçerse fark etmez” dedi.

“HDP KÜRTLERİ KENDİ TEKELİNDE GÖREMEZ”

Güneydoğu'da Kürt vatandaşları arasında AKP'nin var olduğunu anlatan Yıldırım, “Diğer partiler belirli bölgelerde var. CHP'nin belirli bölgelerde, başka partilerin keza. Türkiye'nin bölge fark etmeksizin her yerde desteği olan parti biziz. HDP hiçbir şekilde Kürt vatandaşlarımızı kendi tekelinde göremez. Hangi yüzle. HDP, terör örgütüne karşı tavrını koydu mu, net bir duruş sergiledi mi? Oradaki hendek olaylarında, o kadar insanın yok olmasında HDP'nin taksiratı yok mu? HDP ağzından hiç ‘PKK terör örgütüdür, bizim alakamız yok' dediğini duyan var mı, ondan sonra bizi dışlıyor. Kardeşim sen ayrılıkçı politikalar güder, hayale kapılır gidersen başka şey bizden bekleme. O kayyum belediyelerin kaynaklarının nasıl dağa aktarıldığı, o belediyelerin susuzluktan ne hale geldiğini gördünüz. Şimdi gidin bakın, nasıl pırıl pırıl” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili de, “Bedelli yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi olacak. Bu sadece bedelli meselesi değil, bu bir reform. Ciddi anlamda birikim var. Bunu bedelli ile çözmek değil bütün boyutlarıyla ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bence şartlar oluştu” dedi. AJANSLAR