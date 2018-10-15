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Boğaz’da intihar girişimi trafiği felç etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu girişinde bir vatandaşın intihar girişimi sebebiyle köprü trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

android-time 07:58 15 Ekim 2018
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu girişinde bir vatandaşın intihar girişimi sebebiyle köprü trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saatlerinde işyerlerine ulaşabilmek için yollara koyulan İstanbullular bu kez de köprüde intihar girişimi yüzünden oluşan trafiğe takıldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Avrupa yakasından Anadolu’ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir vatandaş trafiğin aksamasına neden oldu. Emniyet güçlerinin şahsı ikna çalışmaları ise yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde de her iki köprüde trafik açısından durum farksız. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiği Ataşehir’e kadar ulaşmış durumda.

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Son güncelleme: android-time 09:1815.10.2018
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