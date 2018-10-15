Boğaz’da intihar girişimi trafiği felç etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu girişinde bir vatandaşın intihar girişimi sebebiyle köprü trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saatlerinde işyerlerine ulaşabilmek için yollara koyulan İstanbullular bu kez de köprüde intihar girişimi yüzünden oluşan trafiğe takıldı.

Avrupa yakasından Anadolu’ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir vatandaş trafiğin aksamasına neden oldu. Emniyet güçlerinin şahsı ikna çalışmaları ise yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde de her iki köprüde trafik açısından durum farksız. FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiği Ataşehir’e kadar ulaşmış durumda.