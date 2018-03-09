Boğaz’daki belediye arsası Katar’a satıldı

İşadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri 100 milyon Euro’ya satın aldığı Yeniköy’deki yalının yanındaki İBB’ye ait 118 metrekarelik araziyi 5 milyon liraya aldı. Satış ihale ile yapıldı.

Bayrampaşa'daki Carrefoursa'ya ait arsanın ardından Yeniköy'deki İBB'ye ait arazi de Katarlılara satıldı. “Barajlar Kralı” olarak bilinen müteahhit Sani Müfit Erbilgin'e ait İstanbul Sarıyer Yeniköy'deki yalı 2015'te Katarlı işadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri tarafından 100 milyon Euro'ya satın alındı. Yalı Türkiye'nin en pahalı, dünyanın ise 4. pahalı yalısıydı.

Rekor satışa konu olan 5 bin 800 metrekarelik Boğaz'daki arazide Erbilgin Yalısı (Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı) ile birlikte 2 de köşk bulunuyordu. Yalı ve köşklerin tapusu 25 Mart 2015'te Katarlı işadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri tarafından kurulan Dardanelles Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne geçti. Yalının asıl sahibinin Katar Emiri Şeyh Temim'in ikinci karısı olan Al-Hajri'nin kızı Katar Kraliçesi Anoud olduğu iddia edilmişti.

Aynı şirket yalı ve köşklerin yanında bulunan İBB mülkiyetindeki henüz parsel haline getirilmemiş 118 metrekarelik araziyi geçtiğimiz hafta 5 milyon 100 bin liraya satın aldı. 28 Şubat günü İBB encümeni tarafından ihale ile satışa çıkarılan arazinin tahmini satış rakamı 4 milyon 850 bin 300 lira olarak belirlenmişti.