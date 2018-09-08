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Bomba ihbarı yapılan yerde vatandaşların hareketi şaşkına çevirdi

Kağıthane'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Fünyeyle patlatılan valizden giysi çıkarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi.

android-time 18:53 8 Eylül 2018
Haberler Gündem
Bomba ihbarı yapılan yerde vatandaşların hareketi şaşkına çevirdi
Kağıthane'de, yol kenarına bırakılan valiz nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Fünyeyle patlatılan valizden giysi çıkarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi.

Olay saat 17.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

 

Yol kenarına bırakılmış bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri valize müdahale etti. DHA

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri valize müdahale etti. DHA

OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKME YARIŞI

Polisin çevrede güvenlik önlemi almaya başlamasının ardından meraklı vatandaşlar da olay yerine akın etti. Polisin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü ve fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların sosyal medyaya canlı yayın yaptığı görüldü.

DHA

Valiz fünye ile patlatıldı. DHA

VALİZ FÜNYEYLE PATLATILDI

Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizden giysi çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 18:5808.09.2018
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