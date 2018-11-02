“Bu cambazları TRT’ye kim çıkarıyor?”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Doçent Teyfur Erdoğdu’nun TRT ekranlarında katıldığı programda, “Rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görüyorum’’ şeklindeki sözleri nedeniyle TRT’yi RTÜK’e şikayet etti. Sertel, ‘’Devletin kanalı TRT’de akademisyen adı altında akla gelmedik cambazlıklar yapan isimler yer alıyor. Halkın dini duygularını istismar eden bu kişinin sözlerini yayınlayan TRT’ye ceza verilmeli’’ dedi.

Sertel, TRT 1'de 31 Ekim Çarşamba günü yayınlanan Gündem Ötesi programının konuğu olan Doçent Erdoğdu'nun ‘'İpe sapa gelmez sözler sarf ettiğini'' belirterek ‘' Bu kişi daha önce de bazı TV programlarındaki sözleriyle tepki çekmişti. Buna rağmen TRT'ye konuk oluyor ve halkın dini duygularını istismar ediyor. TRT yöneticileri bu kişiyi nasıl ekrana çıkarabiliyor? Bu durum tartışmasız yayın ihlalidir'' dedi.

RTÜK'ün ve TRT yönetiminin harekete geçmesini isteyen Sertel ‘'Sol ve gerçekçi düşünen siyasetçiye, sendikacıya, bilim insanlarına ekranlarını kapatan TRT, hastalıklı düşünceye sahip kişileri programa çıkarıyor. CHP'den bir kişiyi bile konuk etmeyen TRT halkın vergileri ile ayakta durmaktadır. Ancak yaptığı programlar ve haberciliği ile halkımızın aklı ile alay etmektedir” açıklaması yaptı.