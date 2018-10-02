Bu oyuncağı bakanlık yasakladı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de giderek yaygınlaşan slime oyuncakları denetledi. İçinde dinazor figürü olan Putty Dinosaur’un izin verilenden çok kimyasal barındırması üzerine oyuncağın toplatılması kararlaştırdı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği, son günlerde popüler hale gelen bazı ‘slime' oyuncakların tehlike saçtığı ortaya çıktı. Oyun hamurları slimelardan, içinde oyuncak olanlar daha çok talep görüyor. O oyuncaklardan biri olan “Putty Dinosaur” için bakanlık toplatma kararı verdi.

OYUNCAĞI ALANLARA ÇAĞRI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Putty Dinosaur oyuncağının üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Oyuncaklarda izin verilen limitlerin üzerinde kimyasal madde tespit edilmesi üzerine, ürünün piyasadan toplatılması kararlaştırıldı. Yetkililer, vatandaşların ellerindeki ürünleri firma ile irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini istedi.