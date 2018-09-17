Bunu dünyanın en zengin ülkesi yapmaz!

Üçüncü havalimanı inşaatı hızla devam ederken, yakında kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi 3 ay süren yoğun bir tadilat döneminden sonra neredeyse baştan sona yenilendi. Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasından sonra burası da yıkılacak.

Devlet Konukevi’nde ilk tadilat bina çevresine koruyucu duvar örülmesiyle başlanılmıştı. Duvarların tamamlanmasının ardından devlet konukevi tadilata alınmıştı.

İKİ ARAÇ GİRİŞ NOKTASI YAPILDI

3 ay süren tadilat sonucunda tamamlanan yeni konukevinin içerisinde bulunan tavana ve konukevinin belli yerlerine Cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Yapılan çevre düzenlenmelerinin ardından konukevinin bulunduğu alana iki araç giriş noktası yapıldı.

YENİ BİR SALON DİZAYN EDİLDİ

Devlet Konukevi içerisinde yapılan tadilat ve bakım çalışmaların ardından basın toplantıları için yeni bir salon da dizayn edildi. Ses yalıtımı üst düzeye çıkartılan salonda ayrıca ses ve simültane tercüme kabinleri bulunuyor. Ayrıca konukevi içerisinde bulunan şeref salonu da yeniden dizayn edildi.

İbrahim YILDIZ – Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

Fotoğraflar: DHA