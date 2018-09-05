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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yangın

Bursa'da, İstanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor.

android-time 18:55 5 Eylül 2018
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Bursa'da, İstanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sebebi henüz bilinmeyen yangın merkezin çatısında çıktı. DHA

Sebebi henüz bilinmeyen yangın merkezin çatısında çıktı. DHA

DHA

DHA

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DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 19:2305.09.2018
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