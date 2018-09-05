Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yangın

Bursa'da, İstanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. AYRINTILAR GELİYOR…