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Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için süresiz sahte sağlık raporu düzenlendiği gerekçesiyle bir hastane müdürü ile daha önce görevden alınan eski il sağlık müdürü ve 4 doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

android-time 00:29 16 Eylül 2018
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Kırıkkale’de daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için süresiz sahte sağlık raporu düzenlendiği gerekçesiyle bir hastane müdürü ile daha önce görevden alınan eski il sağlık müdürü ve 4 doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde 22 Haziran 2018 tarihinde Alaattin Çakıcı için düzenlenen süresiz sahte sağlık raporu ve hastanede müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize i Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül 2018 Perşembe sabahı Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

KIRIKKALE'DE DAHA ÖNCE TUTUKLU BULUNAN ALAATTİN ÇAKICI İÇİN SÜRESİZ SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLENDİĞİ GEREKÇESİYLE BİR HASTANE MÜDÜRÜ İLE DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINAN ESKİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VE 4 DOKTOR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. FOTO:İHA

KIRIKKALE’DE DAHA ÖNCE TUTUKLU BULUNAN ALAATTİN ÇAKICI İÇİN SÜRESİZ SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLENDİĞİ GEREKÇESİYLE BİR HASTANE MÜDÜRÜ İLE DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINAN ESKİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VE 4 DOKTOR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. FOTO:İHA

Soruşturma kapsamında 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 kişi ise emniyetteki yapılan işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde 8 kişi adliyeye sevk edildi. Hastane müdürü T.A., daha önce görevden alınan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G. ve doktorlardan İ.K., H.G., A.Ü., H.A. tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

İHA

Son güncelleme: android-time 00:3716.09.2018
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