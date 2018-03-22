Çamur yağacak! Hava durumu için Meteoroloji’den son dakika uyarısı…

Sabah saatlerinde kapalı, rüzgarlı ve yağışlı bir hava uyanan yurdun büyük bölümü hava durumunun ilerleyen saatlerde nasıl olacağını merak ediyor. Yağışların etkisiyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü, özellikle Marmara Bölgesi'nde 7-8 derece birden düşen sıcaklıkların yanında Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı geldi. Günün ilerleyen saatlerde toz taşınımı tehlikesi var...

Mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar aniden düştü ve Türkiye’nin kuzey batısı kapalı ve yağışlı bir güne uyandı. Hava sıcaklıkları aniden düşerken, Meteoroloji bir son dakika uyarısı yayınladı. İşte günün hava durumu ayrıntıları ve Meteoroloji’nin uyarısı… METEOROLOJİ UYARDI! ÇAMUR YAĞABİLİR… Meteoroloji sabah saatlerinde yayınladığı uyarıyla özellikle yurdun batı bölgelerine dikkat çekti. İşte Meteoroloji’nin toz taşınımı uyarısı: Bugün sabah saatlerinde Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR… Özellikle yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş hissedilecek. Hafta sonuna kadar devam edecek düşüşle birlikte cumartesi günü Trakya’nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur görülme ihtimali bulunuyor. İl il hava durumu için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz; YURTTA İL İL HAVA DURUMU DÖRT BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI Meteoroloji’nin bölgelerimiz için yayınladığı fırtına uyarıları şu şekilde; Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın; bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (23.03.2018) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara’da rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (23.03.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de güney ve güneydoğulu yönlerden esen rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli fırtınanın; yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, Cuma günü (23.03.2018) sabah saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.