Cani baba 1.5 yaşındaki çocuğunu uyumadığı için dövmüş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir buçuk yaşındaki bebeğini dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan F.A.'nın eşinin ifadesi isyan ettirdi. Acılı anne kocası için "Çocuğumuz uyumadığı için dövmüş" dedi.

Bayramiç ilçesinde yaşayan Emine A. 3 gün önce, 1,5 yaşındaki kızı E.A.’yı babası F.A.’ya bırakarak alışverişe çıktı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra eve gelen Emine A. çocuğunun burnunun kanadığını gördü.

Baba F.A. anneye, çocuğa uyumadığı için vurduğunu söyledi. Sonrasında anne Emine A. kızının burnunun kanamasının devam etmesi üzerine hastaneye gitti. Bebeği muayene eden doktor, minik kızın vücudunda morluklar olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi.

UYUMADIĞI İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ EŞİNE SÖYLEDİ

Polisler, bebeği dövdüğü iddia edilen baba F.A.’yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.A., kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Anne E.A. savcılıktaki ifadesinde kendisininde eşi tarafından şiddet gördüğünü, kocasının çocuğu uymadığı için dövdüğünü kendisine söylediğini ve uzaklaştırma kararı istediğini söyledi. Delilleri inceleyen Bayramiç Sulh Ceza Hakimliği, baba F.A.’nın tutuklanmasına karar verdi.