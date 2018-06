Çavuşoğlu’ndan flaş Kırım açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, nerede yaşarsa yaşasın Kırım Tatarlarının yanında oldu. Bundan sonra da Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Kırım davasını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla iftar programı düzenlendi. Çok sayıda dernek üyesi ve davetlilerin yer aldığı iftarda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da yer aldı. Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Anadolu topraklarının evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Tatarlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Kırım Tatarlarının geçmişte zor dönemlerden geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, bugün de benzer sınamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Daha dün zorla göçün acısı yaraları kapanmadan, şimdi de Kırım’ın illegal ilhakı. Zorluklar karşısında doğru bildiği yolda yürümekten vazgeçmeyen Kırım Tatar halkı bu dik duruşuyla bütün mazlum halklar için emsalsiz bir örnek teşkil ediyor. Hakkını onurla arayan Kırım halkının bugün verdiği mücadeleden de hak ettiği neticeyi alacağına şüphe yok. Bu azimli ve inançlı mücadelenizde asla yalnız olmadınız bundan sonra da yalnız kalmayacaksınız. Türkiye her zaman Kırım Tatarı soydaşlarımızın yanında oldu. Türkiye, nerede yaşarsa yaşasın Kırım Tatarlarının yanında oldu. Tıpkı Ahıska Türkleri gibi, tıpkı diğer mazlum halklar gibi, tıpkı Kırım Tatarlarıyla birlikte sürgüne gönderilen topluluklar gibi. Bundan sonra da Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Kırım davasını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Bazı Batılı ve Avrupalı ülkelerin Kırım’ı unutmaya başladığını görüyoruz. Onlara şunu hatırlatıyoruz, bugün Kırım’ı unutursanız yarın Ukrayna’nın başına herhangi bir şey gelirse bundan siz sorumlu olursunuz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, Kırım davasını Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi her uluslararası platformda gündeme getirmeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Sevgili kardeşlerim, sosyal, dini, kültürel, maddi, manevi her türlü sıkıntınız karşısında her zaman çalabileceğiniz bir kapınız var, Türkiye var. Bu kapı size tarih boyunca açık olmuştur, ilelebet de açık olacaktır. Türkiye her zaman Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünden yana olmuştur ve Ukrayna’nın egemenliğini desteklemiştir. Bu çerçevede yine Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız ve her platformda bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Diğer yandan, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun da bir an önce çözülmesini ve Ukrayna’nın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Ukrayna’ya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu. DHA