İzmir Mavişehir’deki yeşil alanı 4.5 milyon liraya alan Cengiz İnşaat, 366 konutluk projesinde sona geldi. Sadece 2 dairenin satış fiyatı arsa maliyetini karşılayacak...

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir'in en değerli yerlerinden biri olan Mavişehir'de TOKİ -Emlak Konut tarafından “rekreasyon alanı” olarak satılan arsayı Cengiz İnşaat'ın aldığını açıkladı.

REKREASYON ALANI

Sertel, “Yeşil alan olarak çok ucuza alınan arsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hem emsali yükseltildi hem de ticaret parseline dönüştürüp, konut yapımına açıldı. Değeri çok yüksek olan arsayı 4.5 milyona alan Cengiz İnşaat, bir taşla kuş sürüsü vurdu” dedi. Sertel TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Havalimanı, Baraj, Otoyol, Liman, Hızlı Tren gibi Türkiye genelinde çok sayıda projenin müteahhitliğini üstelenen ve ortaya çıkan ses kayıtlarıyla gündeme gelen Mehmet Cengiz'in rekreasyon alanı olarak çok ucuza aldığı Mavişehir'deki 23 bin 113 metrekarelik arsa, ticaret parseline dönüştürülerek konut yapımına uygun hale getirildi. Arsanın üzerinde bugün 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan proje yükseliyor. 1+1 daire dahi 1 milyon liradan satılacak. 366 konut ve 33 ticari üniteden elde edilecek gelir dudak uçuklatıyor. Sadece iki dairenin satış fiyatı, arsa maliyetini karşılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan değişikliği ile iki parseli birleştirdi. Bölgenin yeşil alan, park veya otopark gibi ihtiyaçları göz ardı edilerek, kıyı kullanım kuralları, kamu yararı, yargı kararları hiçe sayıldı. Bu hukusuzluk giderilmeli.”