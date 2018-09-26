CHP yerel seçim için slogan arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü topladı. MYK'da, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un çalışma ekibi bir sunum yaptı.

Toplantıda iki ayrı özel firma temsilcilerinin de, araştırma ve reklam kampanyaları konusunda bilgi verdikleri belirtildi. Kampanyanın dili, rakip analizi, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bu konuda başka firmalarla görüşmeler devam ediyor. Kampanya sloganının ne olacağının da bu sürecin sonunda belirlenecek.

İLGİLİ HABER CHP'den tazminat eleştirilerine sert yanıt!

ÖNCE PROFİL

CHP yönetimi ısrarla isimler üzerinde hiçbir ismin belirlenmediğini ya da üzerine tartışılmadığını belirtiyor. Önce her kesimden oy alabilecek bir profil ve buna göre de aday belirlemeyi hedefliyor. CHP yönetimi dört saat süren MYK'da, adayların ortak vaadleri ve hedeflerinin olması gerektiği görüşünde de mutabık kaldı.

İLGİLİ HABER Meclis, CHP'li Erdin Bircan'ı asılsız haberle öldürdü

Öte yandan seçim sürecinde vatandaşa görevden alınan ya da istifa etmek zorunda kalan AKP belediye başkanları da hatırlatılarak, “Senin seçtiğini görev alıyor, iradeni hiçe sayıyor” açıklamalarının yapılacağı belirtildi.