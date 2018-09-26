CHP’den tazminat eleştirilerine sert yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası davası nedeniyle kaybettiği 909 bin 359 TL tazminatı nasıl ödediği sorusuna, "Kemal Kılıçdaroğlu ağaç kabuğundan çıkmadı. Çevresi var, dostları, yoldaşları, ona inananlar var. Kılıçdaroğlu bunlardan korkmaz, mal varlığının tamamını da milleti için harcamaya hazırdır" yanıtını verdi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin ABD'li Brunson'la ilişkili olmadığı yönündeki açıklamasına ise “Türkiye'deki ekonomik krizin tek sorumlusu rahip değildir ama rahip olmadığı kadar, Erdoğan olduğu da kesindir” diye değerlendirdi. Özkoç, yerel seçimlerle ilgili yapılan MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SORUMLU ERDOĞAN

Türkiye'de Erdoğan'ın damadından başka yetişmiş, ekonomi bilen adil bir adam yok mu? Ekonomik sıkıntının sorumlusu kendi damadını Hazine ve Maliye'nin başına getirip bu çıkmazdan daha da kötü bir çıkmaza Türkiye'yi saplamaktadır.

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RAHİP BIRAKILACAK

Rahibi bırakacaklar. Ciddi pazarlıklar olduğunu düşünüyoruz. Yaptıkları hiçbir şey şeffaf değil. Bu konuda söylediklerini ne muhalefet ne de kamuoyu ile paylaşıyorlar.

AF TEKLİFİ

Yoksulluk almış başını giderken, 2017'de 3 bin 600 insanımız intihar etmişken, iktidar ortaklarının tek derdi kendi çevreleri ve bu yolla götürenleri sokağı çıkarmak. Uyuşturucu satan çıkabilir, yolsuzlukla malı götüren çıkabilir ama bunları yazan gazeteciler, halkın soyduğunu söyleyen köşe yazarları cezaevinde kalır.