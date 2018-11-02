CHP’li Cankurtaran: Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli’den ve MHP’den sıkıldı

Yol TV’de katıldığı programda Cumhur İttifakı’na dair değerlendirmelerde bulunan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’den ve MHP’den sıkıldığını iddia ederek “Kendi oylarının MHP’ye kaymasından rahatsız” diye konuştu.

YOL TV'de Perşembe akşamları yayınlanan Gazeteci Ali Kemal Erdem’in sunduğu Düzlem Programı'nın bu haftaki konuğu CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'dı. Gündemdeki gelişmelere ve yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Cankurtaran'ın eleştirilerinin odağında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbast etmekle suçlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik vardı. Cankurtaran, Çelik'e ve AKP'ye yönelik şöyle bir uyarıda bulundu; “Gerçekten AKP'nin bu yeteneğine hayret ediyorum. Ne olsa bir CHP'nin üzerine atma. Kaşıkçı cinayetinde Kılıçdaroğlu'na nasıl bir suç buldular, sorumluluk yüklediler bilemiyorum. Bence Kennedy suikastini de bir araştırmaları lazım. Suikastin arkasında CHP var mı diye? 1. Dünya Savaşı'nı da CHP çıkarmış olabilir! Kılıçdaroğlu çıkarmış olabilir! Hani biliriz ya Avusturma Macaristan Veliahtına bir Sırp genci suikast düzenlemişti. Arkasında CHP var mı diye bakılmalı. Başka türlü cevap verilemez bu tür bir açıklamaya. Akıl almaz bir açıklama. Zaten Türkiye'de olumsuz ne varsa onlara göre arkasında ya dış mihraklar var ya da CHP. İktidarın hiçbir kabahati yok”

“ERDOĞAN KENDİ OYLARININ MHP'YE KAYMASINDAN RAHATSIZ”

AKP ve MHP'nin yerel seçimlere tek başlarına girme kararını da değerlendiren Cankurtaran, “Sayın Cumhurbaşkanı MHP'den ve Bahçeli'den sıkıldı. Kendi oylarının MHP'ye kaymasından rahatsız. Bahçeli yaptığı fedakarlığın karşılığını göremedi. Şunu da görüyor. Zaten Cumhurbaşkanı onlardan kurtulmak istiyordu” diye konuştu.

“1989 SEÇİMLERİNE BENZER BİR ATMOSFER VAR”

Cankurtaran, Türkiye'de SHP'nin büyük bir zaferle çıktığı 1989 yerel seçimleri öncesine benzer bir atmosferin olduğunu belirterek, “Herkes sağ partilerin yükseleceğini beklediği sırada bir sosyal demokrat partinin çıkışı yaşanmıştı. Şimdi de CHP'nin büyük bir çıkışını bekliyorum” diyerek geçtiğimiz seçimlerde sırf Erdoğan gitmesin diye AK Parti'ye oy veren seçmenin bir kısmının bu sefer AK Parti'ye bir ders vermek isteyeceğini söyledi.