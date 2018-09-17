CHP’li milletvekilleri 3. havalimanı inşaatına alınmadı

CHP'li Ağbaba, CHP Milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu 3. havalimanı inşaatına alınmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekillerinden oluşan kafile 3. havalimanı inşaatı şantiyesini ziyaret etmek istedi. CHP’lilerin bulunduğu konvoy jandarma engeli ile karşılaştı. Jandarmanın özel güvenlik önlemi aldığı bölgeye CHP heyeti alınmadı.





CHP’li Ağbaba Twitter’dan “Devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya girilmesine izin verenler, seçilmiş milletvekillerini 3. Havalimanının şantiyesine sokmuyor. İstanbul İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işçilerin bulunduğu alana girişimiz hukuksuz bir şekilde engelleniyor.#CHPişçilerle” mesajını paylaştı.