Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li milletvekilleri 3. havalimanı inşaatına alınmadı

CHP'li Ağbaba, CHP Milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu 3. havalimanı inşaatına alınmadı.

android-time 11:38 17 Eylül 2018
Haberler Gündem
CHP’li milletvekilleri 3. havalimanı inşaatına alınmadı
CHP'li Ağbaba, CHP Milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu 3. havalimanı inşaatına alınmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekillerinden oluşan kafile 3. havalimanı inşaatı şantiyesini ziyaret etmek istedi. CHP’lilerin bulunduğu konvoy jandarma engeli ile karşılaştı. Jandarmanın özel güvenlik önlemi aldığı bölgeye CHP heyeti alınmadı.

chp_2
chp_3

CHP’li Ağbaba Twitter’dan “Devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya girilmesine izin verenler, seçilmiş milletvekillerini 3. Havalimanının şantiyesine sokmuyor. İstanbul İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işçilerin bulunduğu alana girişimiz hukuksuz bir şekilde engelleniyor.#CHPişçilerle” mesajını paylaştı.

Son güncelleme: android-time 11:5817.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar