CHP’li Orhan Sümer’den ‘yemek’ tepkisi

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesiyle hastanelerde staj yapan özel sağlık okulları öğrencilerine yemek verilmemesi uygulamasını eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde staj yapan özel sağlık okulu öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesinin bir genelge ile yasaklanması konusunu TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile gündeme getiren CHP'li Sümer, uygulamanın doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti. Konuşmasında Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere gönderdiği genelgenin basında yer almasına dikkat çekip ‘Geleceğin sağlıkçısı olan çocuklarımıza üç kap yemeği çok görmek doğru mudur? Bu genelge ile öğrenciler arasında ayrımcılık yapmak yakışık olmamıştır. Çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları bu mağduriyeti biran önce çözün' uyarısında bulundu.

Adana'daki hastanelerde staj yapan yaklaşık bin 600 civarında özel okul öğrencisi bulunduğunu, Türkiye genelindeki öğrencilerin sayısının ise çok daha fazla olduğunu hatırlatan Sümer, şöyle dedi:

“Neye hizmet ettiği çok da belli olmayan bu genelgeyle öğrenciler arasında böyle bir ayrımın yapılması kabul edilemez. Sağlık Bakanımıza seslenmek istiyorum; lütfen, bu çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları mağduriyeti zaman yitirmeden giderilmesini sağlayın. Ya da çocuklarımızın mağduriyetlerini gidermek için zaman geçirmeden bir çözüm yolu bulun”

Sağlık Bakanı'nın mecliste bulunmaması nedeniyle CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in bu sorusuna yanıt veren Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski Vali Celalettin Güvenç, soruyu bakana ileteceğini ve gelen yanıtı Sümer'e ulaştıracağını söyledi.