Çiftlik Bank’a para kaptıranlar dolandırılmaya devam ediyor

Çiftlik Bank mağdurları sömürülmeye devam ediyor. Şimdi de mağduriyetin gidereceğini iddia eden danışmanlık sitesi kuruldu. ciftlikbankparanigerial.com sitesinden yardım almak isteyenler kategoriye ayrıldı: “Basit 50, normal 100, büyük 300 TL.”

Van'da faaliyet gösteren bir yazılım şirketi geçtiğimiz gün www.ciflikbankparanigerial.com isimli bir internet sitesi açtı. Çiftlik Bank'a para kaptıran mağdurlara danışmanlık hizmeti verdiğini iddia eden sitede mağdurlara üç bölüme ayrıldı. Basit yatırımcı iseniz sitede bulunan hesap numarasına 50 TL yatırıyorsunuz sorularınızı cevaplıyorlar. Ayrıca haftalık mail attıklarını, hukuki bilgilendirme, genel ve tam bilgilendirme ile limitli destek verdiklerini iddia ediyorlar. Sitenin altında bulunan resmi iletişim adresi bizi Van'daki bir şirkete ulaştırdı. FB Yazılım ismi ile site tasarımı yapan bu şirketin yetkilisi Furkan Baran Akşitkütay (25) ile görüştük. Akşitkütay, siteyi başkaları için tasarladığını işin yasal kısmını bilmediklerini ancak araştırma yaptıklarını söyledi. Sitede bulunan hesap numarasının ise kendisine ait olduğunu ve ciddi bir talep aldıklarını da sözlerine ekledi.

HUKUKİ DANIŞMANLIK VEREMEZ

Sitenin sahibi olan Furkan Baran Akşitkütay'a hukuki danışmanlığı avukat ile verip vermediklerini sorduk. Akşitkütay, sorumuzu şöyle cevapladı: “Site cumartesi (17 Mart) günü açıldı. Yoğun bir talep var. Henüz işin yasal boyutuna bakmadık. Bir avukat ile anlaşmamız yok.”



VIP HİZMET DE VAR

‘Önemli not’ olarak siteye eklenen kısımda ise şunlar yazıyor: “Yaptığınız ödemeler maksimum 2 gün içinde onaylanacaktır lütfen ödeme yaparken mail adresinizi veya telefonunuzu belirtiniz. Aksi halde size ulaşmamız imkansızdır. Bilgilendirme Servisi işlemlerimizden tarafımızdan tek seferlik özel üyelik yapıldığı takdirde herhangi bir ücret alınmamaktadır. E-mail gönderimleri bu paketler ile birlikte ücretsizdir.”