Cinayet gibi kazada şaşırtan tahliye

Ankara’da trafik cinayetini andıran bir kazada Ayhan Y. adlı sürücü 66 yaşındaki Feride Duran’a hızla çarptı. Yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Savcılık tutuklanan sürücü hakkında jet hızıyla 4 günde dava açtı. Ancak, 11 gün sonra mahkeme serbest bıraktı. Yaşlı kadının acılı kızı ise işleyen yargı sürecine isyan etti.

Gülveren'de oturan Feride Duran torunlarına ekmek almak için 4 Ocak'ta markete gitti. Plevne Caddesi'nden karşıdan karşıya geçmek isteyen Duran'a Ayhan Y. yönetimindeki 06 GC 5562 plakalı özel araç hızla çarptı.

50 METRE SONRA

Aşırı hızlı seyrettiği görülen otomobilin çarpması ile birlikte yaşlı kadın havaya uçarak 10-15 metre ileriye düştü. Özel araç yaklaşık 30-40 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulansın yaptığı müdahaleye karşın Feride Duran kurtarılamadı.

TAKSİRLE ÖLÜM

Ölümlü kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan Ayhan Y. 5 Ocak günü mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı, 9 Ocak'ta Ayhan Y. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde iki yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açtı.

11 GÜN SONRA TAHLİYE

Cinayet gibi kazada şaşırtan bir tahliye yaşandı. Ayhan Y., tutuklandıktan 11 gün sonra 16 Ocak'ta herhangi bir talep dahi olmaksızın mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Annesini kaybeden acılı kızı Canan Duran ise 11 günde yaşanan yargı sürecine, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Annemi bizden alan bu sürücü 11 günde nasıl özgürlüğüne kavuşabilir?” diye isyan etti.

BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI

29 yaşındaki Ayhan Y. Savcılık ve mahkeme ifadesinde, olay günü hastaneden geldiğini belirterek, “Bir anda maktül önüme çıktı. Kendisini fark edemedim. Ben inşaat işçisiyim. Kazayı kasten yapmadım, hızım tahminen 60 veya 70 kilometreydi” dedi.

BÖYLE ADALET OLMAZ

Babasını uzun yıllar önce kaybeden ve üç kızıyla birlikte yaşayan Canan Duran, hayatta tek kalan yakını olan annesini de trafikte aşırı hızla seyreden bir sürücü yüzünden kaybettiğini söyledi. Duran, “Ben ve kızlarım hayattaki en sevdiğimiz varlığı kaybettik. Bir insan 11 günde önce tutuklanıp sonra nasıl tahliye edilir? Türk yargısı bu kadar hızlı nasıl işliyor? Vicdanları yaralayan karar vermesinler” dedi.