Çobanlar, su kanalında ‘Atatürk’ büstü buldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını otlatmak için kırsal alanda dolaşan çobanlar, kurutma kanalına atılmış Atatürk büstü buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptıktan sonra herhangi bir kamu kurumunda kayıp Atatürk büstü olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Kumluk Mevkii’nde hayvan otlatan çobanlar, DSİ’ye ait olan kurutma kanalı içine atılmış Atatürk büstü buldu. Bunun üzerine çobanlar, polise haber verdi. BÜSTÜN ÜZERİNDEN PARMAK İZİ ALINDI Olay yerine gelen ekipler, kanal içindeki Atatürk büstü üzerinde parmak izi araştırması yaptı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Atatürk büstü polis merkezine götürüldü. Atatürk büstünün kanala atılmasıyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kamu kurumlarında kayıp Atatürk büstü olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. DHA