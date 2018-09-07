Cuma mesajları 7 Eylül: Cuma gününün anlam ve önemini anlatan resimli cuma mesajları

İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin huzuru içinde sevdiklerinin mübarek cuma günün kutluyor… Cuma gününün anlamı, önemi nedir? Müslümanlar Cuma günü sevdikleri, ailesi ve arkadaşları ile Cuma mesajları ile birbirini tebrik ediyor. Bu mutlu ve kutlu günde sevdiklerinizle paylaşacağınız cuma mesajlarını sizler için derledik. Haberimizde sevdiklerinizle istediğiniz platformdan paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladık. İşte 7 Eylül 2018 cuma mesajları…
EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI
CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Hz. Âdem'in Cennetten çıkarılması, yeryüzüne yerleştirilmesi ve yeryüzü halifelik payesine ulaştırılması anlamına geldiği için, o da bu cihetle büyük bir nimettir.
Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur.
Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler. Allah da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. (Müslim, “Cuma”, 19-23)