Erdoğan Kültür Sanat Ödülleri töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de ödül töreninde konuştu. Erdoğan, "Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir.”

AA