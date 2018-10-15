Cumhuriyet Bayramı geliyor… 29 Ekim resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala 29 Ekim tatil olacak mı merak ediliyor. Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanıyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.” denilmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak ve okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör tatil yapacak. 29 EKİM BANKALAR AÇIK MI? 9 Ekim bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü tüm kamu kuruluşlarında tam gün tatil kabul edilmektedir. 29 Ekim'de bankalar çalışmamaktadır.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.