Danıştay’dan ‘arabulucu’ kararı: Yasaya aykırı

Danıştay 10. Dairesi, ‘Türkiye Arabulucular Etik Kuralları’nın reklam yapma hakkı veren hükümlerini yasaya aykırı buldu.

Danıştay 10. Daire, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Türkiye Arabulucular Etik Kuralları yönetmeliğinin kanunen yasak olmasına karşın arabuculara reklam yapma imkânı veren hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Adalet Bakanlığı, 20 Aralık 2017'de, internet sitesi üzerinden “Türkiye Arabulucular Etik Kuralları” yayımladı. Yönetmeliğin, “Unvan kullanımı, reklam ve tanıtım” başlıkla 8. maddesiyle, arabulucuların reklam yapabilmesine bazı sınırlamalar koyularak, izin verildi. Maddenin ilgili fıkralarında arabulucunın, reklam ve tanıtım yaparken dürüstlük kuralına uygun bir tutum ve davranış sergilemesi gerektiği belirtilirken, arabulucunun, hiçbir şekilde etik kurallarla çelişecek nitelikte reklam yapamayacağı savunuldu. Bunun üzerine İstanbul Barosu, avukat Atilla Özen aracılığıyla söz konusu 8. maddenin ilgili fıkralarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Karar oybirliğiyle

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Danıştay 10. Daire, oybirliğiyle ‘Türkiye Arabulucular Etik Kuralları'nın 8. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarının yürütmesininin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasası'nın 10. maddesinde arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmalarının yasak olduğuna işaret edilerek “Kanun ve yönetmelikte yer alan mutlak reklam yasağının düzenlemeleri karşısında meslek kurallarının reklamına ilişkin 8. maddesinin 3., 4. ve 5. fıkraları mevzuata uygun bulunmamıştır” dendi