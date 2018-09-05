Denizden palamut fışkırıyor

Samsun'da av yasağının sona ermesinin ardından balıkçı tezgahları balık çeşitleriyele doldu. Balıkçılar bu yıl özellikle palamudun bol olduğunu söyledi. Palamudun tanesi 7 liraya düştü.

Samsun’da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladıkları palamut,hamsi ve istavrit tezgahlabolrı süslemeye başladı.

Balıkçılar son günlerde bolca avlanan palamut,hamsi ve istavritle tezgahlarının şenlendiğini belirterek, ”Tezgahlarda palamut,hamsi ve istavrit bolluğu var. Havalar mevsim normallarine döndüğü zaman daha çok balık avlanacak ve fiyatlar daha da düşecek. Bu sezon vatandaşların balığa doyacağını umuyorum” diye konuştu.

Tezgahlarda palamudun tanesi 7, hamsinin ve istavritin kilosu ise 7 TL’den satılıyor.