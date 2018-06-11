Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandili dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e.Kandili'de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Türkiye’yi 16 senede zor şartlara rağmen kalkındırdıklarına işaret ederek, artık Türkiye’nin şahlanma vaktinin geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye üzerine terör örgütleri PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün salındığını belirterek, şunları kaydetti;

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘Topunuz gelin, alayınız gelin’ dedi. Ne yaptık? Çukurlarda, dağlarda inlerinde ne olduğunu gördünüz. Afrin’de, Cerablus’ta, El-Bab’ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil’e. Kandili de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz.”

AA