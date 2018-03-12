Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam’ın değil, fıkıhın güncellenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesi" gerektiği açıklamalarının ardından tartışmalar sürüyor. Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"İslam kelimesiyle reform kelimesini yan yana getirmek doğru değildir. İslam'ın güncellenmesi değil, ama fıkıhın güncellenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi gerektiğini inkar eden zihniyet, dinimizde olmayan şeyleri varmış gibi gösteren zihniyetle aynıdır” sözleri vardı. İslam’ın güncellenmesinin sözkonusu olmadığını vurgulayan Erbaş, “İslam kelimesiyle reform kelimesini yan yana getirmek doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği güncelleme konusu idi. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi gerekir. İslam’ın en önemli iki kaynağı Kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnet kıyamete kadar değişmezliğini devam ettirecektir” dedi.

“FIKIHIN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR”

Günümüzde bir takım problemlerin ortaya çıktığını ifade eden Erbaş, “O problemlere cevap vermek, çözüm getirmek gerekiyor. Bu konulara İslam alemlerinin çözüm getirmesi gerekiyor. Bu da en güzel ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın işte o güncelleme tabiri… Gayet yerinde bir tabirdir. Zaman geçtikçe bazı problemler çıkıyor ve o konulara çözüm getirmek gerekiyor. İşte bu yüzden İslam’ın güncellenmesi değil, ama fıkıhın güncellenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.