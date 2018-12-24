Diyanet İşleri Başkanlığı tarih verdi! Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Müminlerin en büyük özlemlerinden biri kutsal topraklara gitmek... Hayalini ve İslam'ın en önemli vazifelerinden biri olan hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenler hac başvurusunu tamamladı. Geçen yıl kurada çıkmayanlar da bu sene yeniden başvuru yaptı. Şimdi sıra gözler hac kuralarında....Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte hac ile ilgili ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden hac kuraları ile ilgili açıklama yaptı. Hac, İslam’ın beş şartından biri olarak kabul ediliyor. Maddi anlamda yeterli olan Müminlerin hac ibadetini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sene çekilecek kura ile hacca gitmeye hak kazananlar belirlenecek.

2019 HAC KURALARI NE ZAMAN?

2019 yılı hac kuraları 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00’da çekilecek. Vatandaşlar, hac başvuruları ile ilgili detaylara www.hac.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.

HAC NASIL YAPILIR?

Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm'ın beş şartından biridir. Hac kelimesi İbrânîce'de hag şeklindedir; “bayram” anlamına gelen bu kelime “bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak” mânasındaki hvg kökünden türemiştir.

Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce'den başka Ârâmîce'de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının “bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu” olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir.

Arapça'da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça'da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe'de hacı denir.

KUR’AN’I KERİM’DE HAC İBADETİ

“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır) sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.” (Bakara, 2/196)

“Hac (ayları), bilinen aylardır.[4] Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara, 2/197)

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife'ye) akın ettiğinizde, Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin.[5] Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara, 2/198-199)