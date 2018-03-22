Doğan Grubu ucuza mı satıldı?

Hürriyet, Kanal D, CNN Türk, DHA, Posta, Fanatik gibi dev kurumların içinde bulunduğu Doğan Medya Grubu'nun 890 milyon dolara satılması gözleri, Türk medyasındaki geçmiş satışlara çevirdi. İşte yakın dönem 'medya satışları'ndan emsallik rakamlar...

Hürriyet, Posta, Fanatik, Doğan Haber Ajansı, Yaysat, CNN Türk ve Kanal D’nin de aralarında bulunduğu kuruluşlar satış gerçekleşirse, hükümete yakın iş adamı Erdoğan Demirören'in olacak.

Doğan Şirketler Grubu bünyesinde, gazeteler, Doğan Burda Grubu bünyesinde aralarında Ekonomist, Capital gibi dergilerin de yer aldığı 20 aylık ve 7 özel süreli derginin yanı sıra çeşitli periyotlarda toplam 80 yayın bulunuyor. Grubun ayrıca TV alanında, CNN Türk, Kanal D yer alırken, Blu TV ve DSmart ile dijital yayın platformları yer alıyordu. Ayrıca yayın dağıtım şirketi Yay-Sat da satışa konu olan diğer bir şirket.

DOĞAN GRUBU UCUZA MI GİTTİ?

Dev grubun 890 milyon dolara satılacak olması ise gözleri Türkiye’deki medya kuruluşlarının bedellerine çevirdi. İşte yakın dönem Türk medyasındaki alış-verişlerden rakamlar…

2008, 2013… SABAH GRUBU 1.1 MİLYAR DOLAR: Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi ve ATV’nin içinde bulunduğu medya grubu 22 Nisan 2008’de 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu’na satılmıştı. Aynı grup, Çalık tarafından da benzer bir rakama 2013 yılında Kalyon İnşaat’a devredilmişti.

2011… STAR TV 327 MİLYON DOLAR: 2011 yılında ise Star TV, Doğan Grubu tarafından 327 milyon dolara Doğuş Grubu’na satılmıştı.

2011… MİLLİYET VE VATAN… 74 MİLYON DOLAR: Doğan Yayın Holding’e ait Milliyet ve Vatan gazeteleri, 2011 yılında Demirören ile Karacan ortak girişimine

73 milyon 960 bin dolar karşılığında satılmıştı.

ES MEDYA: 2017 yılının Ağustos ayında Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 televizyonlarının sahibi Ethem Sancak, grubunu Hasan Yeşildağ’a sattı. Satışa ilişkin net rakam bilinmiyor.

2016… DIGITURK 1.2 MİLYAR DOLAR: Dijital yayın platformu Digitürk, 2016 yılında 1.2 milyar dolara Katarlılara satıldı.