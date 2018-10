Döner bıçaklı gaspçı kamerada!

Tekirdağ’da girdiği benzin istasyonunun market görevlisini elindeki döner bıçağı ile tehdit ederek kasadaki 600 TL’yi gasp eden şüpheli güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntüleri izleyen polis şüpheliyi suç aleti döner bıçağı ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Çerkezköy’de meydana geldi. Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri Kızılpınar Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir benzin istasyona gelen şüpheli girdiği market görevlisini montunun içinden çıkardığı döner bıçağı ile tehdit ederek kasadaki 600 TL’yi alarak kayıplara karıştı. İLGİLİ HABER İstanbul'da gaspçı dehşeti! Market görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin Burak S. adlı kişi olduğunu tespit eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı suç aleti döner bıçağı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.