Dündar: SÖZCÜ köprüden önce son çıkıştır

Doğan Medya Grubu'nun satışına değinen Uğur Dündar, artık bağımsız medya oranının yüzde 10'lara düştüğünü, bu kesimin en başında da SÖZCÜ Gazetesi olduğunu belirtti. Usta kalem Yılmaz Özdil'in "SÖZCÜ köprüden önce son çıkıştır" yazısını hatırlatan Dündar, bu yazının altına imzasını attığını belirtip, "Hakikaten SÖZCÜ köprüden önce son çıkış... O nedenle SÖZCÜ'ye, her zamankinden daha fazla sahip çıkmak; siz değerli bilinçli yurttaşlarımız için kaçınılmaz bir görevdir. Yani düşünebiliyor musunuz? SÖZCÜ olmasa biz neylerdik... neylerdik... O nedenle sözde değil, özde mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’de çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Uğur Dündar, medyada tarihi bir olay yaşandığını belirtip, Doğan Medya Grubu satışına değindi…

Dündar şöyle konuştu;

“Bunun içinde Hürriyet gazetesi, Posta gazetesi, Kanal D, CNN Türk, Doğan Haber Ajansı, gazetelerin dağıtılmasını sağlayan organizasyon da Yaysat da var… Yani topyekun Doğan Grubu satıldı.”

“SÖZCÜ KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR”

Bu aslında fevkalede düşündürücü bir gelişme. Çünkü artık bağımsız medya diyebileceğimiz o kesimin oranı yüzde 10’lar civarında kaldı. Bunun içinde en başta benimde çalıştığım SÖZCÜ Gazetesi var. Onun dışında Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi, Yeniçağ gazetesi, Aydınlık gazetesi var. Televizyonlarda da en başta Halk TV var. Yani bu köklü değişimi anlatan en köklü yazıyı değerli kardeşim Yılmaz Özdil kaleme aldı. Onun yazısının son paragrafını mutlaka sizlerle paylaşmam gerekiyor. Diyorki, “Doğan Grubu’nun imha edilmesi Türkiye için çok ama çok kötü bir gelişmedir. Sadece siyaseten değil, sosyal hayatı Türkiye’nin yaşam biçimini felç edecek bir gelişmedir. Kuzey Kore’ye ramak var. Söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil misali, bir kez daha altını çizelim SÖZCÜ köprüden önce son çıkıştır! (Salonda alkış tufanı koptu)

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“SÖZCÜ OLMASA BİZ NEYLERDİK… O NEDENLE SÖZDE DEĞİL ÖZDE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Bu satırlara yürekten katıldığını belirten Dündar, “Altına imzamı atıyorum. Hakikaten SÖZCÜ köprüden önce son çıkış. O nedenle hem SÖZCÜ’ye, hem Halk TV’ye her zamankinden daha fazla sahip çıkmak. Siz bilinçli değerli yurttaşlarımız için kaçınılmaz bir görevdir. Yani düşünebiliyor musunuz? Az önce saydığım yayın kuruluşları, SÖZCÜ ve Halk TV olmasa biz neylerdik… neylerdik… O nedenle sözde değil özde mutlaka sahip çıkmamaz gerekiyor” dedi.

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“TÜRKİYE’NİN EN FAZLA TIKLANAN İNTERNET SİTESİ: SOZCU.COM.TR”

Dündar, sözlerine şöyle devam etti; “Şu anda bakın bu yayını en iyi şekilde hem de fotoğrafları ile birlikte iki kuruluş, kamuoyuna yansıtıyor. Yani halkın gerçekleri öğrenmek hakkına büyük bir sorumluluk duygusuyla hizmet ediyorlar. Birisi SÖZCÜ Gazetesi’nin internet sayfası SOZCU.COM.TR, fotoğraflarıyla birlikte anbean paylaşıyor ki geçen hafta Türkiye’nin en fazla tıklanan internet sitesi oldu. Bu bir rekordur… Ve bir milyondan fazla takipçiye ulaşan Halktv.com.tr… Buradan her iki kuruluşu da alkışlıyoruz. Bu gayretlerinden dolayı sevgili meslektaşlarımıza hem çok teşekkür ediyoruz destekleri nedeniyle sağolsunlar varolsunlar diyoruz.”