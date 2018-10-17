Dünyanın gözü Levent’te… 15’nci gün notları

Cemal Kaşıkçı krizinde her geçen saniye yeni bir gelişme yaşanıyor. Levent'teki Türk medyasının yanı sıra dünya medyası da tüm gelişmeleri okuyucularına 'son dakika' gelişmesi olarak duyuruyor.Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde kamp kuran gazeteciler günlerdir birçok sıkıntının içerisinde görevlerini yapmaya çalışıyor. İşte Levent'teki 'Kaşıkçı Kampı'ndan 15. gün notları.

2 Ekim'de nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli evrakları almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayı ABD ve Arap medyası başta olmak üzere dünyanın yakın takibi altında.

15 gündür hem Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun, hem de Suudi Arabistan Konsolosu'nun evinde nöbet tutan basın mensupları İstanbul Levent’in her iki sokağını adeta kamp alanı haline getirdi.

Buralarda nöbet tutan gazeteciler zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar.

Yabancı gazeteciler Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun hemen karşısında bulunan bahçeye çadır kurarak konaklarken, Türk gazeteciler ise genellikle araçlarında konaklıyor.

‘Kaşıkçı Kampı’ndan 15 gündür ayrılmayan gazeteci bile var.

Krizin ilk günlerinde yeme-içme ihtiyaçlarını konsolosluğun hemen yanındaki marketten ‘ekmek ve kahvaltılık malzeme alarak’ ve Tenis Kulübü’nün restoran bölümünü kullanarak gideren gazeteciler, ilerleyen günlerde ise çareyi “Telefonla sipariş”te buldular.

O kadarki pizza ve hamburger taşıyan motorlu kuryeler kampın bir parçası haline gelmiş durumda.

KEBAPÇININ TAVRI YÜZÜNDEN EN BÜYÜK SIKINTI TUVALET!

Gazetecilerin tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için tek adresleri ise restoran bölümünü kullandıkları Tenis Kulubü. Konsolosluk konutunun hemen yanı başında bulunan kebapçının “Olumsuz tavrı” yüzünden ise Tenis Kulubü’nün lavabolarında yoğunluk yaşanıyor.

Sıkıntı öyle bir hal almış durumdaki tuvalet yoğunluğu yüzünden ‘dilediği kadar su içemeyen’ gazeteciler bile var.

50’den fazla yerli ve yabancı medya kuruluşunun takip ettiği krizin ne zaman sonuçlanacağı bilinmediği için de kamptaki bekleyiş sürüyor.