Düşmesin diye bacaklarından tuttu

İzmit'te, rögarın içine sarkarak, kablo çeken işçiyi, dışarıdaki mesai arkadaşının, sadece sol bacağından tutarak, 'iş güvenliği önlemi' almaya çalışması dikkat çekti.

İzmit’te kaydedilen görüntülerde, yere uzanan işçi, bir süre sonra kablo çekmek için rögara sarktı. Bu sırada, dışarıdaki arkadaşı ise bacağından tuttuğu işçi için önlem almaya çalıştı. İşçinin vücudu rögarın içindeyken, arkadaşının sol bacağını tuttuğu, bazen de bir elini bırakıp, kabloyu aldığı görüldü. Bu anları kamerayla kayda alan birinin, videosunda “İş güvenliği mi bu?” diye sorduğu, işçinin de “Aynen” diye yanıt verdiği duyuluyor. İşte o anlar…