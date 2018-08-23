E-5’i kilitleyen kaza!

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil önce başka araca çarptı, ardından bariyere çarparak takla attı. E-5 otoyolunda bir süre trafiğin durmasına neden olan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 Karayolunda ilerleyen Vedat K. idaresindeki 09 SK 781 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce otoyolda ilerleyen Metin N. idaresindeki 34 BKZ 869 plakalı araca çarptı ardından da yan yolu ayıran bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, sürücü Vedat Kartal ise şoför mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken, İBB yol bakım ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan kaza nedeniyle şeritlerin kapanmasıyla E-5 karayolunda trafik bir süre durdu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından takla atan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis ekiplerin kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA