Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Bröve Takma Töreni’nde konuştu

Isparta'da Komando Bröve Takma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz' dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Bu sene Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2227’nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale’den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı’na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ’nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve ‘Peygamber ocağı’ dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum

TSK darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koymuştur. Ayağa kalkamaz sananlar TSK’nın gücünü görenler hala ayağa kalkamadı. Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor

Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz