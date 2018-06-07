Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D - CNN TÜRK ortak yayınında konuştu. OHAL'e değinen Erdoğan, "Seçimden sonra inşallah kabineyi kuracağız ve kurduktan sonra Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışmalara başlayacağız" dedi. İşte Erdoğan'ın bedelli askerlikten Kandil operasyonuna kadar yaptığı o açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel’ programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’YE TALİPMİŞ”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin TRT ile ilgili kararına değinen Erdoğan, “Sayın İnce kendi partisinde kaybetti, şimdi TRT ile bir mücadele içerisine girdi. Yok çıkmayacakmış. İster çık, ister çıkma. Keşke TRT’deki bu yayınlar hiç olmasa. Biz bunu açıkça söyleriz ama kendisi TRT’ye değil Türkiye’ye talipmiş” dedi.

“İNCE İNCE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye köprü üzerinden de yüklenen Erdoğan, “Köprüleri sıralarken Demirel, Özal’dan bahsedip sonra benim yaptırdığım köprüyü söylüyor. Sonra da dördüncü köprüyü de ben yapacağım diyor. Bunlar Özal’a karşı kimi çıkardılar, Necdet Calp. Ya Calp, Özal’a karşı bir şey yapabilir mi? Şimdi de durum aynı. ‘İnce ince’ bir şey yapmaya çalışıyor. Zannederim ki şu sureci şöyle süratle geçeriz ondan sonra da bu konuları daha iyi anlayacak. Derslerini daha iyi çalışması lazım” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ SON HAFTAYA

Seçilmesi durumunda yeni sistemde nelerin değişeceğiyle ilgili son haftayı bekleyeceğini dile getiren Erdoğan, “Yeni sistemde ne var ne yok bir hafta kala anlatacağım. ‘Bakan sayısı nereye iniyor?’ onu da açıklayacağım. Onların yanında kurullar olacak, ajanslar olacak. Bütün bunlarla birlikte bakan sayılarının ciddi manada azalması ve Cumhurbaşkanının çok daha seri sistemi getirmiş olacak.

ÇALIŞMA VE AİLE BAKANLIĞI BİRLEŞİYOR

Bakanlıklarla ilgili yapılacak olan değişikliklere de değinen Erdoğan, “Dün akşam gençlere söylediğim gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, onları (gençleri) özellikle ilgilendirdiği için birleştireceğimizi söyledik. Bir de şimdi ‘ben mezun oluyorum, bundan sonra benim halim ne olacak’ diyorlardı. Yeni bakanlık onları da ilgilendiriyor. Özellikle rehberlikle ilgili alanı var. Bunları son hafta açıklayacağım” dedi.

DİNLEME İDDİASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonlarının dinlendiği iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Türkiye’de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun da bütün hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir projesi varsa bu projeyi, şimdiye kadar niye açıklamadı? Kılıçdaroğlu ne anlar projeden? SSK Genel Müdürlüğü yaptığı zaman hastanelerin hali neydi? Sen bu kadar projeyi yapacak kabiliyete sahip bir insansan neden genel müdür olduğunda doğru dürüst bir hastane ortaya koymadın? Bunlar proje insanı değil. Bunlar projeden anlamaz. Proje bizim işimiz” dedi.

MHP’DEN OY ALINIYOR MU?

‘MHP’nin tabanından oy alabiliyor musunuz?’ sorusuna da Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak gönlüm hiç olmazsa İstanbul, Ankara gibi yerlerde birlikte miting yapmak. Bunun daha isabetli olacağını düşünüyorum. Tabi burada bir zorlamayı gündeme geritmek de gereksiz. Biz teklifimizi yaptık kendileri de yalnız yapmayı planlıyorlar. Bizim de daha fazla ısrar etmemize gerek yok. MHP’den oy alınıp almadığı konusunda konuşmak bile istemiyorum. Bizim hedefimiz MHP tabanından oy almak veya ona yönelmek değil. Zaten biz neler yapacağımızı anlattığımız zaman halkımız, vatandaşımız iradesini o yönde yönlendirecektir. Biz şu anda cumhur İttifakı’nda ortağımdan nasıl oy alabilirizin hesabına girersem bu yanlış olur. Biz onun hesabını yapacağımıza diğer partilerin tabanından nasıl oy alabileceğimizin hesabına girelim. Ben arkadaşlarıma da bunu telkin ediyorum. İttifakta böyle bir yanlış olmaz” ifadelerini kullandı.

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?

Programda OHAL’le ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, “Seçimden sonra inşallah kabineyi kuracağız ve kurduktan sonra Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışmalara başlayacağız. Tabi bu işler öyle fazla sürüncemede kalmaz. Hemen adımı atıp yola devam edeceğiz” dedi.

OLASI KANDİL OPERASYONU

Terörle mücadele konusunda da Kandil’e değinen Erdoğan, “Olayın tabi 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak’tan Türkiye’ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat ‘ben bunu çözerim’ dediği taktirde ne ala. ‘Çözemem’ derse biz kimseden icazet almayız. Sincar’ı da Kandil’i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş… BM’nin, Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur, bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur’dan. Sincar da küçük bir Kandil’dir aslında” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK

Gündemde olan bedelli askerlikle ilgili de Erdoğan seçim sonrasına işaret etti. Erdoğan, “Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Bu öncelikle asker ile çalışmamız gereken bir konu. 24 Haziran’dan sonra hemen bizim ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Biz bu işe hassas bir şekilde bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var kabul ama bir tarafta da Afrin var, Cerablus var. Bir yandan da Kandil ve Sincar’ı konuşuyoruz. Bütün bunlar ortada. Biz böyle bir dönemde hemen bedelliyi çıkarmaya çalışırsak bu yanlış olur. Halk bize ciddi bir şekilde ‘ne yapıyorsunuz?’ der. Onun için seçimi atlatalım, seçimden sonra değerlendiririz” dedi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’a da değinen Erdoğan, “Gerçekten Ali Bey açık ara başarı elde etti. Doğrusu ben de kendisini arayıp tebrik ettim. Şimdi yeni dönemde onun da bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Fenerbahçe’nin de uluslararası bazda maçları olacak. Aykut Hocayla devam etme gibi bir düşünceleri var. Eksikleri gidermek onların takdiridir. İsteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın. Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş durumda. Orada Fatih Hocanın kendine özgü bir üslubu var. Beşiktaş da tartışılmaz Şenol Hoca var. Kimler gidecek, kimler kalacak? Başakşehir zaten benim takımım. Abdullah Hoca da kendisini ispatlamış düzeyde” ifadelerini kullandı.