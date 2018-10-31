Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Eren Erdem savunmasını tamamladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan Erdem, TUSKON’a herhangi bir ziyaretinin olmadığını söyledi.

TUSKON’a gazetenin sahibi sanık Turan Ababey’in gittiğini ifade eden Erdem, “Ben bu durumdan dolayı ona kızdım. Derhal TÜSİAD ve MÜSİAD’a da gitmesini istedim. Hemen ardından bir iş adamına gittim. Saygın iş adamı, Atatürkçü ve cumhuriyetçi çizgide olan bir iş adamı ismini vermek istemiyorum. Gazetenin ekonomi müdürü Gülşah Karadağ da yanımda vardı. Gazetenin sermaye yapısında ciddi bir problem vardı. En azından bir reklam verirsiniz veya gazeteyi satın alırsınız dedim bu iş adamına. Biz gazeteyi sizin sahip olduğunuz çizgide sürdürelim dedim. Kendisi sol çizgidedir.. Bu diyaloğu kurmamdaki amaç tamamen gazetenin sahibinin TUSKON ziyaretinden kaynaklıydı” şeklinde savunma yaptı.

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CD GELDİĞİNİ YALANLADI

Gazeteye çikolata kutusunda cd geldiği iddialarının yalan olduğunu söyleyen Erdem, “MİT tırlarıyla ilgili elime sadece tutanaklar geçti. O da gazete kapandıktan sonra elime geçti. Bana bir bilgi ulaştı. MİT tırlarıyla ilgili seninle soruşturma var, 3 gizli tanık ifadesi var. Baktım ki casusluktan dava açılacak. Ben belgeleri gizli bir biçimde Bülent Tezcan’ın odasından alsaydım söylemezdim. MİT tırları belgesini Tezcan elinde sallayarak göstermişti, ben de istedim” diye konuştu.

Evrakları görünce durumun vahim olduğunu anladığını ve Twitter hesabından “Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim” şeklinde tweet attığını kaydeden Erdem, başka hiçbir yerde bu tutanakları paylaşmadığını söyledi.

FETÖ’ye yardım etmekle suçlandığını belirten Erdem, “Ben niye yardım ederim? FETÖ bana para verir ben yardım ederim veya FETÖ'nün kafama uyan düzeni vardır yardım ederim. Para almış olma ihtimalim var mıdır? Yoktur. Gazeteci olduğum dönemde ne benim adıma, ne de başkası adına birikmiş param yoktur. Ben siyasete ceketiyle girip çıkanlardanım. 3 yıl bana devlet maaş ödedi. 4 defa seçime girdim, krediler çektim hala daha ödüyorum onları, bitmedi. Para alsam yardım eder miydim? Almam bana ne? Kimsenin iradesinde olmayacağım hayatım boyunca” ifadelerini kullandı.

“KARŞI GAZETESİ BATMIŞTIR”

Karşı gazetesinin FETÖ ile hiçbir iltisakının bulunmadığını iddia eden Erdem, “Gazetenin yayınladığı haberler genelde magazinsel haberler olmuştur. Gazeteyi kamuoyuna olumsuz lanse edenler, hükümet yanlısı gazetelerin genel yayın yönetmenleridir. FETÖ gazete kurduracak ve 66 günde batacak o gazete. FETÖ'nün kurduğu gazetelerin kaç gün yaşadıkları bellidir. Kağıt alamadığı için batmıştır Karşı gazetesi” dedi.

Fuat Avni ile yapılan röportajın internet üzerinden yapıldığını, Fuat Avni ile ilgili o dönem yapılan haberlerin çok tıklandığı için böyle bir şey gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdem, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Eren Erdem’in avukatları da müvekkillerinin suça karışmadığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. AA