Erkan Kilimci kimdir? Merkez Bankası’ndan istifa eden Erkan Kilimci nereli ve kaç yaşında?

Merkez Bankası başkan yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti ve hayatı hakkında detaylar merakla araştırılmaya bşalandı. Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcısı görevini 2 senedir yürüten Erkan Kilimci’nin hayatı şu şekilde…
ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?
Erkan Kilimci Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak 2016’dan beri görevini yürütmekteydi. 1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.
Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.