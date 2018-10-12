Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Kadie üyesi olduğu belirlenen 'Abdulhafız Şamseddin' kod adlı S.K., yakalandı. Tutuklanan şüpheli, ifadesinde, örgüt yöneticilerinden eylem için talimat beklediğini ifade etti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü El Kaide içerisinde uzun yıllar faaliyette bulunduktan sonra, Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğini tespit ettikleri, ‘Abdulhafız Şamseddin’ kod adlı S.K.’yi Çorlu ilçesinde takibe aldı. Ekipler şüphelinin Reşadiye Mahallesi’nde saklandığı adresi belirledikten sonra sabaha karşı operasyonla yakaladı.

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Gözaltına alınan El Kaide üyesi S.K., ilk ifadesinde, terör örgütü içerisinde uzun zaman bulunarak faaliyet gösterdiğini ve bir çatışma sırasında yaralandığını, tedavisinin ardından Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi. S.K., önceki yıllarda terör örgütü adına Suriye’nin Humus ve İldlib kentinde faaliyette bulunduğunu, sözde üst düzey komutanlarından talimat gelmesi halinde Türkiye’de eylem için hazır beklediğini de itiraf etti.

Jandarmadaki soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edilen S.K. tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konuldu. DHA