Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine Portakal’dan açıklama!

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor" sözlerine yanıt vermeyeceğini belirtti.

FOX TV Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” sözlerine yanıt vermeyeceğini açıkladı.

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CUMHURBAŞKANI’NA YANIT VERMEME KARARI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TV ekranından vatandaşları sokağa çağıran Fatih Portakal için “Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” dedi. Bu sözlerle ilgili ne söyleyeceği merak konusu olan Fatif Portakal, yanıt vermeyeceği kararını canlı yayından duyurdu. Portakal, programında konuya ilişkin, “Acaba ne diyecek Fatih, acaba kendisi hakkında söylenen sözlere cevap vermeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hayır, kesinlikle. Eğer böyle bir şey bekliyorsanız ne bugün duyarsınız ne de gelecekte duyacaksınız. Biz burada sadece Türkiye’nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz” açıklamasında bulundu.