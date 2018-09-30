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Fatih’te hava destekli asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgesinde denetimler yapıldı.

android-time 00:22 30 Eylül 2018
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Fatih’te hava destekli asayiş uygulaması
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgesinde denetimler yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla helikopter destekli ‘Ulubatlı-6' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamaya Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden emniyet mensupları katıldı.

Yunus ekiplerinin de katıldığı uygulamada, iş yerleri denetlendi. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Fotoğraf: AA

Yunus ekiplerinin de katıldığı uygulamada, iş yerleri denetlendi. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Fotoğraf: AA

Saat 22.00 ile 00.00 arası düzenlenen uygulama, Fatih'in işlek yerlerinden Aksaray, Horhor ve Kumkapı bölgelerinde yapıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması yaptı. Ayrıca asayiş ekipleri daha önce belirlediği adreslere baskın yaptı. Bir adreste pompalı tüfek ve fişekler bulundu. Uygulamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İHA

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