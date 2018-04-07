FETÖ, HGS ve EDS’ye de sızmış

Köprü ve otoyol gişelerinde otomatik ücret tahsil eden Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile Elektronik Denetleme Sistemini (EDS) geliştiren Vendeka isimli şirketin sahipleri İsmail ve Mustafa Meral kardeşler hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dava açıldı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede, ifadesine yer verilen İsmail Meral, HGS ve EDS'nin yanı sıra, Hava Kuvvetleri'ne gemi ve savaş uçağı simülatörleri de yaptıklarını ve bunların 3 yıl boyunca bakım ve işletmesini de üstlendiklerini söyledi. İsmail Meral, “Türkiye'nin ilk yerli gemi simülatörü yapımı gibi birçok önemli projede yer aldım. Bu örgüte yardımdan özellikle uzak durdum. HGS, EDS ve simülatörlere ilişkin ihaleyi aldığımızda hakkımızda güvenlik soruşturması da yapılmıştır. Biz FETÖ'cü değiliz” dedi. Savcılık, iki kardeş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Ankara Başsavcılığın'ca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Cemil Koca, Rıdvan Akovalı ve Murat Karabulut ile irtibatlarının belirlendiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mustafa Meral'in Bank Asya'daki hesabına örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra 100 bin lira yatırdığı ifade edildi.