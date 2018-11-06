FETÖ’den gözaltına alınan savcı Sarıkaya’nın gözaltı süresi uzatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) geçtiğimiz hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. HSK o dönemde Sarıkaya'yı açığa almıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç edildiği açıklanan eski savcı Sarıkaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya’yı FETÖ üyeliği suçlamasıyla Çankaya’daki evinde gözaltına aldı.

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SÜRE UZATILDI

HSK 2. Dairesi, açığa alınan Ferhat Sarıkaya ile FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez’i 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç etmişti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğine talepte bulundu. Bunun üzerine Sarıkaya polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sarıkaya’nın da beyanını alan nöbetçi hakimlik, Savcı Özcan’ın talebini kabul ederek, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün uzattı. İHA