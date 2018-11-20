FETÖ’nün Türkiye’deki ankesör haritası çıkarıldı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına karşı başlatılan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler çerçevesinde örgütün mensuplarına ulaşmak için kullandığı sabit hatların Türkiye’deki haritası çıkarıldı.

Söz konusu harita, FETÖ üyelerinin birbirleriyle iletişime geçmek için kullandığı yöntemlerden biri olan ankesör ve sabit hatlar üzerinden “Ardışık arama” tekniğinin deşifre edilmesinin ardından çıkarıldı. Bu çalışma da örgütün özellikle TSK yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan operasyonların da başarıya ulaşmasını sağladı.

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ORTAK YÜRÜTTÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terör ve KOM Dairesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve Organize Suçlarla Müdürlüğü görevlileri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli terör Savcısı Can Tuncay katıldı.

HÜCRE YÖNETİCİLERİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda tüm Türkiye'deki FETÖ mensubu askerlerin sivil yöneticileriyle haberleşme ve örgütsel faaliyet için kullandığı sabit hatların haritasının çıkarıldı. Ardından da FETÖ'nün askeri yapılanmasına ait hücreler ve hücrelerin yöneticisi konumundaki siviller tespit edildi. Yapılan çalışmalar ardından belirlenen kişi ve adreslere operasyonlar yapıldı.

BYLOCK'TAN 55 GÖZALTI KARARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki farklı dosya üzerinden yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli yazışma programı Bylock kullanıcısı olup yazışma içerikleri de tespit edilen 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı olan kişilerden 37'sinin yakalandığı öğrenildi.