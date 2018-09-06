Foça’daki çevre felaketinin kaynağı tespit edildi

Foça ilçesinin Gencerli Mahallesi'ndeki fuel-oil sızıntısının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 7. günü geride bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar bölgede yine başladı. Bölgeden TÜBİTAK tarafından da numuneler alınırken, çok sayıda kurum da sızıntının nedenini titizlikle araştırıyor.

Öte yandan çevreye kirleten sızıntının kaynağıyla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. 2,5 kilometrelik bir alanı etkileyen petrol sızıntısının, gemi söküm tesislerine gelen ‘Harrıer’ isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığı iddia edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aliağa Liman Başkanlığı olayın üzerine titizlikle bakıyor. Gece-gündüz olayın üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, olayla ilgili uydu görüntülerini de istemişti.

Gemide fuel-oil izine rastlandı ve bir tanık var

Söküm tesislerine gelen 247 metre boyunda, 47 metre enindeki hurda geminin çıkışı ise Foça Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla yasaklandı. Öte yandan olayla ilgili sızıntıya bir görgü tanığının şahit olduğu ve kişinin ifadesinin alındığı belirtildi. Norveç’ten geldiği tahmin edilen söz konusu geminin etrafında fuel oil izine de rastlandı. Gemiden ise tüm bu gelişmeler ışığında tekrar bir numune alındı. Sızıntıya neden olduğu iddia edilen geminin ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce kontrol altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kirliğin kesin sebebi TÜBİTAK’tan ve diğer kurumlardan gelen sonuçlara göre kesinleşecek.

İHA