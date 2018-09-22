Fulya’yı, boşandığı mühendis eşi yastıkla boğarak öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Turgut Karagöz, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldürdü. Olayı haber alıp eve gelen Arpat'ın babası Abdullah Arpat, gözyaşlarına boğuldu.

Menteşe’de, Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz, bu sabah, Hamdibey Polis Merkezi’ne gitti. Karagöz polislere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli olan 2 çocuğunun annesi, bir yıl önce boşandığı Fulya Arpat’ı uyurken yastıkla boğup, öldürdüğünü söyledi.

Turgut Karagöz, gözaltına alındı. Polis ekipleri, Karagöz’ün ifadesi doğrultusunda Recai Güreli Caddesi üzerindeki apartmanın 2’nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında bir kız, 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Fulya Arpat’ın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Fulya Arpat’ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turgut Karagöz’ün perşembe günü, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak’ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü saptandı. Çocukların babayla yaşadığı, eski çiftin çocuklar için açtıkları velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat’ın yaşadığı, Turgut Karagöz’de de anahtarın bulunduğu ifade edildi.

Haberi alan Fulya Arpat’ı babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu Arpat’ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Turgut Karagöz’ün henüz sorgusuna başlanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.